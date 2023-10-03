تشكيل الهلال.. نيمار أساسيًا وكوليبالي يظهر لأول مرة في آسيا

أعلن البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة ناساجي.

تقام المباراة بعد قليل على ملعب آزادي، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال سيبدأ المباراة بكاليدو كوليبالي في الدفاع، فيما سيقود نيمار خط الهجوم إلى جوار ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - نيمار - فيليبي مالكوم - سالم الدوسري.

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

يتواجد الهلال في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف ناساجي الإيراني المتصدر، ونافاباهور الأوزبكي صاحب المركز الثالث، ومومباي الهندي الأخير.