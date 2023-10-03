مؤتمر “الابتكار في صناعة التحلية” يختتم فعالياته بجدة

اختُتمت اليوم، أعمال مؤتمر "الابتكار في صناعة التحلية" في دورته الثانية، الذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بمحافظة جدة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة شملت أكثر من 300 مشارك من أنحاء العالم، وحضور لورش العمل وفعاليات المعرض المصاحب تجاوز 1800 باحث ومتخصص على مدى ثلاثة أيام.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلساتٍ حوارية وورش عمل ولقاءات خاصة مع نخبة من المسؤولين الدوليين والخبراء المشاركين في الحدث، حيث تطرقوا إلى الاستفادة من "التحلية" لتلبية الاحتياجات من المياه، باستخدام أفضل السبل التقنية في الابتكارات المستقبلية لاستدامة المياه وتطوير الإستراتيجيات لمواجهة تحديات صناعة التحلية.

وتناولت الكلمات وجلسات النقاش في اليوم الأخير من المؤتمر، إمكانات الموارد الواعدة للمحاليل الملحية لتحلية المياه، والتقنيات المبتكرة لاستخراج المعادن المهمة، والحصول على مياه عذبة منخفضة الطاقة وخالية من المواد الكيميائية، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي تحت سطح البحر، واستخراج المعادن بكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما تناولت الجلسات إمكانية الاستفادة من المياه المالحة الناتجة عن تحلية مياه البحر، ودور الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في تكنولوجيا تحلية المياه، وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف في تكنولوجيا معالجة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والتصنيع الإضافي، والتحديات والآفاق المستقبلية للتصنيع الإضافي لتحلية المياه، والتغيرات المدمرة في تكنولوجيا المياه، وأهمية النظم البيئية لريادة الأعمال لخلق جيل قادم من المبتكرين ورجال الأعمال في مجال الابتكار في مجال المياه، وبناء قادة تحلية المياه والخبراء الفنيين المستقبليين.

فيما شهد المؤتمر إطلاق ابتكار عالمي جديد في صناعة تحلية المياه، يتمثل في تقنية تعد أول غشاء "ممبرين" من السيراميك بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، يمكن استخدامها لخمسة أعوام وإعادة تدويرها.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قد استبقت المؤتمر بتتويج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، الفائزين بـ"جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه"، التي أطلقتها "التحلية" وشارك فيها 105 متنافسين، يمثلون أكثر من 27 دولة، حيث تتكامل الجائزة مع الإستراتيجية الشاملة للمياه التي تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه.

وجرى خلال المؤتمر، إعلان رفع عدد المشاركين في "جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه" العام القادم إلى 250 مشاركاً، ومضاعفة قيمة الجائزة لدعم الابتكار والمبتكرين.

كما احتضن المؤتمر معرضاً مصاحباً تضمن أجنحة لعددٍ من الشركات والجهات والهيئات المتخصصة التي استعرضت أحدث التقنيات الابتكارية في صناعة تحلية المياه والمنظومات المتقدمة التي تعمل على كفاءة إنتاج المياه المحلاة بما يدعم الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة مع استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة.

فيما وقعت "التحلية"، على هامش فعاليات المؤتمر، خمس اتفاقيات تبادلية لتوطين صناعة المياه ودعم التقنيات المتطورة والمبتكرة، مع عددٍ من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجامعة تبوك، وشركة «يو آي باث»، وشركة "فيدكو" وشركة "داو".