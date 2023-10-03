“غزواني” ينتزع الميدالية الذهبية الخامسة في أسياد هانغتشو 2022

خطف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الشاب عيسى غزواني (20 عامًا)، الميدالية الذهبية لسباق 800م الذي جرى مساء اليوم، على ميدان ومضمار الإستاد الأولمبي بمدينة هانغتشو ضمن منافسات اليوم الخامس لأم الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022) بحضور سمو رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي توج أبطال هذا السباق.

عيسى .. جااااااااااااب الذهـــــب 🤩🥇 - نال العدّاء 'عيسى غزواني' الميدالية الذهبية بعد أن حل بالمركز الأول في سباق 800 م بزمن 1:48.05 د ⏱️محققًا الميدالية السعودية الخامسة في آسياد #هانغتشو2022 ألــــــف مــــــبـــرووووووووك 🇸🇦🥇#السعودية_في_الاسياد | #saudiinasiad

ـ… pic.twitter.com/rhcEWzJXhl — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 3, 2023

جاء فوز غزواني بالذهبية، بحلوله أولاً بزمن 1.48.05 دقيقة التي تُعد أول ميدالية سعودية في الدورات الآسيوية بهذا السباق، تاركاً الفضية للهندي "أفصل محمد" بزمن 1.48.43 دقيقة، والبرونزية للعماني حسين الفارسي بزمن 1.48.43 دقيقة.

دخل مفاجأة السعودية، النجم غزواني السباق، برقم زمني يُعد سادس أقل رقم زمني يتم تسجيله من المشاركين الثمانية هذا الموسم، إضافة لكونه غير مصنف في ترتيب الجدول العالمي لسباق الـ800م، عكس المشاركين الآخرين والذين يتصدرهم الهندي كريشن كومار بالمركز الـ63 عالمياً.

بذهبية غزواني، ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات الآسيوية إلى خمس ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، وبرونزية واحدة).

من جهته عبَّر العدَّاء عيسى غزواني، عن سعادته البالغة بنيل أول ميدالية من أول تواجد له في دورات الألعاب الآسيوية، مهدياً الميدالية لوالدته، وللجمهور الرياضي بالمملكة، ولمدربه عبدالله الجمعة، والإداري مخلد العتيبي.