أخضر الفروسية يبحث عن إنجازه التاسع في الدورات الآسيوية.. الأربعاء

يدشن المنتخب السعودي للفروسية، غدًا الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022)، عندما يتواجد في منافسات الفرق عند التاسعة صباحاً.

يمثل أخضر الفروسية في الدورة، عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي.

يفتتح الراجحي، مشاركة الأخضر في المنافسات، عندما يتواجد في الجولة الأولى عند التاسعة من صباح الغد، يليه الحربي في الجولة الثانية.

في الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهراً، يشارك الدهامي في الجولة الثالثة، والشربتلي في الجولة الرابعة والختامية لمنافسات الفرق لقفز الحواجز التي تشهد مشاركة 12 دولة اسيوية.

انطلق مشوار الفروسية مع ميداليات دورة الألعاب الاسيوية، منذ أول مشاركه له في الدوحة 2006م، بذهبية الفرق، والتي حافظ عليها غوانزو 2010م وأتبعها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

في آسياد انشون 2014م، حققت الفروسية السعودية، ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي، وفضية الفرق.

واصلت الفروسية تألقها في اسياد جاكرتا 2018، بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.