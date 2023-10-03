تشكيل ريال مدريد.. فينيسيوس يقود الهجوم أمام نابولي في أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل "الملكي" لمواجهة نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

يحل ريال مدريد ضيفًا على نابولي، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي اليوم:-

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

يتواجد ريال مدريد في المجموعة الثالثة رفقة كل من يونيون برلين الألماني، نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي، حيث فاز بالمباراة الأولى ضد الفريق الألماني.