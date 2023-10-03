الهلال يكتسح ناساجي بثلاثية ويتصدر مجموعته الآسيوية

حقق الهلال فوزًا مثيرًا على مضيفه نساجي مازندران الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أقيم اللقاء بين الفريقين، الثلاثاء، على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

سجّل ثلاثية الهلال؛ الصربي الكسندر ميتروفيتش (18) والبرازيلي نيمار (58) وصالح الشهري (90+3).

رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، رفقة نافباخور الأوزبكي الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي والأهداف.

فيما تراجع نساجي للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويقبع مومباي الهندي في المركز الأخير بدون نقاط.