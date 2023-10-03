القبض على 3 أشخاص لترويجهم 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالرياض 

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض،من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم مركبة تابعة لهم في مواقف إحدى المنشآت الخاصة وكرًا لإخفاء سمومهم وترويج 16,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك امتدادًا للجهود الميدانية للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وجرى إيقاف المخالفين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، إذ تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.