الأخبار الاقتصادية

الإبراهيم يبحث مع وزيرة الإسكان البرتغالية فرص التعاون التجاري والاستثماري

3 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة، وزيرة الإسكان البرتغالية مارينا سولا غونسالفيس، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.