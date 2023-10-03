الإبراهيم يبحث مع وزيرة الإسكان البرتغالية فرص التعاون التجاري والاستثماري

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة، وزيرة الإسكان البرتغالية مارينا سولا غونسالفيس، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.