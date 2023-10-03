إيقاف ناتشو 3 مباريات ويغيب عن الكلاسيكو

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري الإسباني، الثلاثاء، غياب قائد ريال مدريد ناتشو فرنانديس عن صفوف فريقه ثلاث مباريات في الدوري الاسباني.

يأتي ذلك إثر طرد اللاعب خلال فوز الملكي على جيرونا 3-0 السبت.

وطُرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل.

وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على انستغرام جاء فيه "أود التقدم باعتذاري الى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي الحاق الاصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة".

وسيغيب ناتشو بالتالي عن مباريات فريقه ضد اوساسونا واشبيلية بالاضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.