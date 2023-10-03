ريال مدريد يعود من إيطاليا بفوز مثير أمام نابولي بدوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على مستضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدّم أصحاب الأرض في الدقيقة 19 عبر النرويجي ليو أوستيغارد، إلا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور تمكن من إدراك التعادل لريال في الدقيقة 27.

قبل أن يضيف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف التقدم للملكي من مجهود فردي رائع في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

نجح نابولي في إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45، قبل أن يطلق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة صاروخية ارتدت من العارضة واصطدمت بالحارس أليكس ميريت قبل أن تعانق شباك نابولي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

فيما تجمّد رصيد نابولي (الثاني) عند ثلاث نقاط أمام براغا الثالث (3 نقاط) الذي فاز في وقت سابق على مضيفه أونيون برلين الألماني (3-2).