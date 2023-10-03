مانشستر يونايتد يسقط في عقر داره أمام غلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

حقق غلطة سراي التركي مفاجأة كبرى بالتغلب على مستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-2).

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في إطار دوري أبطال أوروبا.

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 17.

وسريعًا أدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل لغلطة سراي في الدقيقة 23.

عاد هويلوند وسجل الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67.

قبل أن يعود الفريق التركي سريعًا للمباراة بعد أن سجل مهاجمه كريم أكتورك أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

عاد إيكاردي وأحرز الهدف الثالث للفريق التركي في معقل يونايتد أولد ترافورد من انفراد تاك بأونانا في الدقيقة 82.

تعقدت مسيرة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر مباراته الثانية على التوالي.

رفع جالطة سراي رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

بينما يظل مانشستر يونايتد بدون رصيد في المركز الأخير.

ويأتي بايرن ميونيخ الألماني في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل كوبنهاجن المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.