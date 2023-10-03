إنتر ميلان يتغلب على بنفيكا بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف إنتر ميلان الوحيد اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الإسباني صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما تذيل بنفيكا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، ويحضر ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.