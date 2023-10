الكشف عن التسجيل الصوتي لواقعة إلغاء هدف ليفربول أمام توتنهام

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين الحكام والتي أدت إلى إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول بشكل خاطئ خلال المواجهة أمام توتنهام، حيث أدى دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) بالقسم مرتين قبل إخباره بخطئه.

وطلب ليفربول الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام، حيث يتمثل الأمر في سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، السبت الماضي، في المرحلة السابعة للمسابقة، إلغاء حكم المباراة لهدف أحرزه الفريق الأحمر بواسطة لويس دياز، بداعي وقوعه في مصيدة التسلل في الشوط الأول للمباراة، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

وبدا أن دياز وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 34، عندما تسلم تمريرة بينية من المصري محمد صلاح، ليضع الكرة داخل الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته على الفور، مشيرا لوقوع اللاعب الكولومبي في مصيدة التسلل، خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز توتنهام 2 / 1 في اللحظات الأخيرة.

The audio between VAR and the referee has been released after Luis Diaz's goal was wrongly given offside 👀 pic.twitter.com/NM2ZXsnXEY

