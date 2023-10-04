إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار في جامعةمورجان في بالتيمور الأمريكية

أصيب 4 أشخاص بالرصاص على الأقل جراء حادث إطلاق نار في جامعة "مورجان ستيت" مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة في مدينة بالتيمور أن عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ "وضع إطلاق نار نشط" في حرم الجامعة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية.

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وقالت الشرطة في مدينة بالتيمور في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نطلب من الجميع الاحتماء في أماكنهم وتجنب المنطقة".

وقال المتحدث باسم الشرطة فيرنون ديفيس لصحيفة بالتيمور بانر إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، ولم تعرف حالاتهم على الفور.