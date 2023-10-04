وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب وتونس

بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية والجمهورية التونسية، بهدف مناقشة سبل التعاون لتسهيل إجراءات قدوم معتمري وزوار البلدين، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية.

ويعقد الربيعة، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب وتونس سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة، إلى جانب تدشين معرض منصة "نسك"، وافتتاح مركز "تأشير" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود التواصل الدولي، لمد جسور التواصل مع العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن الذين يفدون إليها بغرض أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، أو زيارة المواقع التاريخية والإسلامية، أو زيارة مناطق المملكة التي ترحب بضيوفها من مختلف بقاع العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة من خلال منصة "نُسك" وخدماتها.