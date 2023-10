“لست نادما”.. أرتيتا يدافع عن قراره بمشاركة ساكا رغم إصابته

دافع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن قراره بالدفع ببوكايو ساكا في المباراة التي خسرها الفريق، أمس الثلاثاء، أمام لانس الفرنسي 1 / 2 بدوري أبطال أوروبا، رغم عدم حصول اللاعب على راحة كافية عقب إصابته في مباراة بورنموث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال افتتح التسجيل أمام لانس بهدف سجله جابرييل خيسوس، ولكن أدريان توماسون عادل النتيجة مستفيدا من خطأ ارتكبه ديفيد رايا، ليضطر ساكا بعدها للخروج من ملعب المباراة مصابا.

وتمكن لانس من تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني عن طريق إيلي واهي، ولكن إصابة ساكا هي التي تقلق أرتيتا بشكل أكبر.

ويحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على أرسنال يوم الأحد المقبل، وتحوم الشكوك حول مشاركة ساكا في المباراة بعدما اضطر إلى الخروج من الملعب في المباريات الثلاثة الأخيرة.

