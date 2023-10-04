لماذا تحسن أداء الهلال أمام ناساجي بعد طرد الفرج؟

حقق الهلال فوزه الأول في دوري أبطال آسيا ضد ناساجي مازانداران الإيراني في لقاء شهد طرد سلمان الفرج قائد الفريق.

وفاز الهلال على مضيفه ناساجي مازانداران بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

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ودفع جورجي خيسوس مدرب الهلال بسلمان الفرج في تشكيل الفريق بوسط الملعب بجوار محمد كنو، ليشارك بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي في البطولة الآسيوية.

وتعرض سلمان الفرج للطرد في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء رفقة أمير محمد هوشميد، لاعب نساجي مازاندران، بعد دخول الثنائي في مشادة بينهما عقب توتر الأجواء بين اللاعبين، ليستكمل الفريقان أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وتلقى الفرج بعض الانتقادات بسبب تصرفه تجاه لاعب مازانداران، لكن لحسن الحظ تمكن "الزعيم" من حصد الثلاث نقاط في النهاية.

⚖️ الحالات التحكيمية لمواجهة #ناساجي_الهلال:

➖ إلغاء هدف #الهلال الأول كان قرارًا صحيحًا بداعي التسلل

➖ طرد صحيح للاعب #الهلال "سلمان الفرج" ولاعب ناساجي عند الدقيقة 31

➖ لا وجود لركلة جزاء لنيمار لاعب #الهلال

➖ هدف #الهلال الثالث صحيح من صالح الشهري@Abo_zyad_q pic.twitter.com/ho5WFOxVYn — #دورينا_غير (@SBA_sport) October 3, 2023

ورغم إنهاء الهلال للشوط الأول متقدما في النتيجة بهدف نظيف أحرزه الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ18 من عمر اللقاء، لكن بدا أن وجود الفرج كان عائقا لانتصار الهلال، إذ لم يظهر الفريق بمستواه المعهود خاصةً في النصف ساعة الأولى من المباراة.

واختلف الحال في الشوط الثاني حيث ظهر الهلال بأداء مغاير وسيطر على الكرة بشكل أكبر، وذلك بعدما دفع المدرب جورجي خيسوس بناصر الدوسري في الدقيقة الـ56 كبديل للجناح الهجومي مالكوم، ليعزز به وسط الملعب بعد طرد الفرج.

وبالفعل بعد دقيقتين فقط سجل البرازيلي نيمار الهدف الثاني للهلال، ليصبح هذا هو أول أهدافه مع الفريق الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ناساجي مازانداران عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.