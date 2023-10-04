فقدان 23 جنديًا هنديًا جراء فيضانات في ولاية سيكيم

فُقد 23 جنديًا هنديًا اليوم الأربعاء، إثر السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرقي الهند.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اليوم وفقًا لوكالة "رويترز" أن 23 جنديًا في عداد المفقودين بولاية سيكيم شمال شرق البلاد، مشيرًا إلى تضررت بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل.

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وأضاف أن المياه غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود، مبينًا أن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.

وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي جانتوك عاصمة الولاية الواقعة على الحدود مع الصين.

وحدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا في وادي لاتشين، وتأثرت بعض المؤسسات التابعة للجيش على طول الوادي.