إعلان نتائج القبول المبدئي للأمن العام السجون على رتبة جندي للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول المبدئي لقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - السجون) على رتبة (جندي) للرجال.

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وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال الدخول عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa