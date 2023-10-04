“معين” تحقق نحو 6 ملايين زيارة لخدمة طلب استئناف

مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية من خدمة 5,996,447 زائراً، وذلك منذُ تفعيلها.

وأوضح ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية أن خدمة تقديم طلب استئناف تعد واحدة من أهم خدمات منصة معين الرقمية لدى المستفيدين، حيث تتيح الخدمة تقديم طلبات الاستئناف بشكل رقمي كامل، وفق أنظمة التقاضي وقواعد الخدمات والبيانات الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

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يشار إلى أن المستفيدين من الخدمة يمكنهم من خلالها رفع طلبات الاستئناف على أحكام وقرارات المحاكم الإدارية وإرفاق مستنداتها ومتطلباتها، إضافة إلى متابعة إجراءات ومستجدات الطلبات والدعاوى.

ويسعى ديوان المظالم إلى تطوير خدماته القضائية الرقمية وما لذلك من اختصارٍ للوقت والجهد على أطراف الدعاوى وزيادة الإنتاجية للقائمين عليها، مع ضمان دقة وسلامة الإجراءات وإمكانية قياس أداء الخدمات ومؤشرات الاستخدام وما لها من أهمية في تحديثها وتطويرها.