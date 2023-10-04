وزير الخارجية الإيراني يعلن اتفاقه مع السعودية على إعادة مباراة سباهان والاتحاد

أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، القرار الذي تم الاتفاق عليه مع السعودية بشأن مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا.

وتم إلغاء مباراة الاتحاد ومضيفه سباهان أصفهان التي كان مقررا إقامتها في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء على هامش اجتماع الوفد الحكومي وبين الصحفيين: "العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح ولا ينبغي استخدام الرياضة كوسيلة ضغط سياسية لأي من الجانبين".

وأضاف: "يجب على الاتحاد الآسيوي أيضاً إبداء وجهة نظره على الأساس الفني، وهناك رأي بيننا وبين السعودية بأن هذه المباراة يجب أن تتكرر في وقت آخر".

وكان لاعبو الاتحاد رفضوا النزول إلى ملعب المباراة، في ظل وجود تماثيل لا علاقة لها بالرياضة، قبل أن يغادروا الملعب بعد رفض إزالتها.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق إلغاء المباراة، مع تحويل الأمر إلى اللجان المعنية لدراسة الأحداث واتخاذ القرار المناسب في النهاية.