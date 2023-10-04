مصرع وإصابة 39 شخصًا في سقوط حافلة من على جسر بإيطاليا

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا حتفهم وأصيب 18 آخرين في حادث حافلة بضاحية ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الحافلة سقطت من ارتفاع 10 أمتار من طريق مرتفع فوق خط للسكك الحديدية، موضحة أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط للسكك الحديدية في منطقة ميستري التي يربطها جسر بمدينة البندقية الواقعة شمال إيطاليا.

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وأفادت فرقة الإطفاء المحلية بأن النيران اندلعت بالحافلة التي كانت تقل 40 راكبًا، بعد سقوطها.