ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحوزتهم 3 بنادق نارية و119 ذخيرة نارية، و4 بنادق هوائية و1043 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.