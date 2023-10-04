ميناء ينبع الصناعي يصدّر أول شحنة إسفلت لشركة لوبريف بكمية 5500 طن

صدر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، أول شحنة منذ إنشائه من مادة الإسفلت "القار" خلال شهر سبتمبر 2023م، التي تنتجها شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" عبر السفينة "IANTHE"، بكميه بلغت 5500 طن، متجهة إلى جنوب أفريقيا، بما يؤكد أهمية الميناء، وما يتميز به من موقع استراتيجي يتوسط موانئ البحر الأحمر، بالقرب من خطوط التجارة بين أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى.

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وتأتي أهمية هذا الحدث كونه يمثل عودة تصدير مادة الإسفلت لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بعد 20 عاماً من الانقطاع، وتُعد الشركة أحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً.

كما تأتي هذه المرحلة المتقدمة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتطوير موانئ المملكة، وتعزيز ما يتمتع به ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع من كفاءة، وقدرة تشغيلية، ولوجستية عالية، ومعدات حديثة.

وتعكس تلك الخطوة حرص الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية ؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

#ميناء_الملك_فهد_الصناعي_بينبع يصدّر شحنة أسفلت "Bitumen" التابعة لشركة @AramcoLUBEREF إلى جنوب أفريقيا، مما يسهم في دعم منظومة التصدير والاستيراد في المملكة وتعزيز مكانة الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي. pic.twitter.com/Diiq1XjSK8 — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) October 4, 2023

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، بما يعزز الميزة التنافسية للميناء، ويجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في مجال التصدير، كونه يوفر جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، إضافة إلى تأمين متطلبات المجمعات الصناعية.