تحذيرات في تايوان من اقتراب إعصار “كوينو” وإغلاق مدارس وإلغاء رحلات جوية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، اليوم الأربعاء، من التأثيرات المحتملة لإعصار "كوينو" حيث من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم.

وسجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، أكثر من 120 حادثًا لسقوط أمطار وتضرر طرق وغير ذلك من الحوادث، التي تم الإبلاغ عنها من عشر مقاطعات، بعد ظهر اليوم الأربعاء. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1700 أسرة في شرق ووسط تايوان.

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وحددت إدارة الأرصاد التايوانية، صباح اليوم، موقع إعصار "كوينو" على بعد 280 كيلومترا شرق "كيب إيلوانبي" أقصى جنوب تايوان، مشيرة إلى أنه يتحرك باتجاه الغرب، بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبًا برياح سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترًا في الساعة.

Typhoon Koinu brings heavy rain & winds to Taiwan, leading to 70 domestic flight cancellations & suspension of work & schools in urban areas pic.twitter.com/3BtGEJ6Mbu — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 4, 2023

وعلقت خدمات العبارات، التي تربط جزيرة تايوان بالجزر البحرية، اليوم الأربعاء. وتقطعت السبل بأكثر من ألفي سائح، في الجزر البحرية، بما في ذلك جزيرة "أوركيد" و"الجزيرة الخضراء"، قبالة مدينة "تايتونج" بجنوب شرق البلاد، وتم وضعهم في مراكز إيواء هناك، وفقا لما ذكره مركز "عمليات الطوارئ الرئيسي".

وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية والمحلية اليوم الأربعاء. وتم تعليق خدمات القطارات في الجبال أو المناطق المعرضة للفيضانات بشرق تايوان.