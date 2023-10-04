كوريا الجنوبية ترسل خبراء إلى اليابان لتفقد تصريف مياه محطة “فوكوشيما” النووية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء اعتزامها إرسال فريقًا من خبرائها إلى اليابان، بهدف تفقد الجولة الثانية من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية، المقرر البدء فيها غدًا الخميس.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، عن النائب الأول لوزير سياسة الحكومة والتنسيق، بارك جو-يون، قوله إن سول سترسل فريقًا في الوقت المناسب، دون تحديد موعد.

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وأشار بارك، إلى أن الكشف عن جدول أعمال الخبراء (موعد مغادرة فريق الخبراء ومدة إقامته في اليابان) ربما يعرقل أنشطتهم.

ومن المقرر أن يزور فريقًا من خبراء المعهد الكوري للسلامة النووية المكتب الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة "فوكوشيما" النووية بالإضافة إلى منشآت رئيسية في المحطة، وعقد مؤتمرات عبر الفيديو مع الوكالة، في إطار جهود تهدف إلى تحديد ما إذا كان تصريف المياه الملوثة، يجرى بما يتماشى مع خطط شركة "طوكيو الكتريك باور".

تصريف مياه فوكوشيما

وبدأت اليابان، في 24 أغسطس الماضي، عملية تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي؛ مما أثار احتجاجات داخل اليابان ومن الدول المجاورة؛ لا سيما الصين التي فرضت حظرًا على واردات المنتجات البحرية من اليابان.

ونددت الصين وقتها، بالخطوة اليابانية، ووصفتها بإنها "عمل أناني وغير مسؤول" موضحة أنها أبدت مرة أخرى معارضتها الشديدة لقرار طوكيو البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة المحطة المتضررة في المحيط الهادي.