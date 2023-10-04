ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة نحو الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (3:35 ت.غ)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

أكد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة تقع قبالة مقاطعة "كاجايان".

وأوضح المعهد حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرق جزيرة "دالوبيري" وعلى عمق 10 كيلومترات. وحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب هذا الزلزال القوي الذي لم ترد فور وقوعه أي أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

والأسبوع الماضى، ضرب زلزال بحرى قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية (تسونامي).