أكتوبر المقبل.. انطلاق النسخة الثانية من “ملتقى الأكاديمية المالية” في الرياض

تنظم الأكاديمية المالية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بمدينة الرياض، النسخة الثانية من ملتقى الأكاديمية المالية، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.

ويُمثل ملتقى الأكاديمية المالية تجمعاً حيوياً ولقاءً استثنائياً لصنّاع القرار في القطاع المالي، ويستهدف حضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين والأوراق المالية، والعاملين والمهتمين في القطاع المالي محلياً وإقليمياً ودولياً، بمشاركة المؤسسات المالية المحلية والدولية المختلفة؛ بهدف تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.

ويتناول الملتقى في نسخته الثانية، 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي، والمنظمات وتطبيق إستراتيجيات فعَّالة لمواكبة المتغيرات.

كما يعقد على هامش الملتقى معرضا تستعرض فيه 13 جهة حكومية وخاصة الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، وكذلك يعقد الملتقى 3 ورش عمل متخصصة تتناول التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.

ويمكن استعراض محاور الملتقى والتسجيل للحضور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://forum.fa.gov.sa/.