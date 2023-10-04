“مكافحة المخدرات” تقبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الرياض من القبض على مواطنين يقومان بترويج أقراص تخضع لتنظيم التداول الطبي. تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات لديهم حول أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. يمكن الاتصال بالأرقام التالية للإبلاغ: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]. سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

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