ترامب يؤكد عزمه على العودة إلى الرئاسة الأميركية

زعم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أن الاتهامات القانونية التي تواجهه تأتي نتيجة تفوقه في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة على الرئيس الحالي جو بايدن.

وأكد ترامب في تصريحات للصحافيين اليوم الأربعاء أنه قد دفع كل الديون والمستحقات للبنوك، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تشكيل هيئة محلفين، وهو أمر غير مسبوق.

شدد على أن العدالة يجب ألا تكون وسيلة للاستخدام السياسي، وأضاف أن القضايا المتعلقة بالاحتيال المدني هي محاولة لفرض الشيوعية في أميركا، بحسب تعبيره. وأكد أن هذه القضايا ستفشل بالتأكيد، وأنه سيعمل على تحقيق الأفضل للشعب والبلاد.

وأشار إلى أن الحزب الجمهوري يعمل بشكل ممتاز على استعادة عظمة أميركا، وأكد على عزمه على العودة إلى الرئاسة وإنهاء ما وصفه بالفترة المظلمة في تاريخ البلاد.

إقرا أيضًا:

فى أولى جلسات محاكمته.. ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة