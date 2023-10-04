“الإيسيسكو” تعقد مؤتمرًا دوليًا حول الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

عُقد اليوم مؤتمر دولي في مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط. كان موضوع المؤتمر هو "الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: نموذج الترجمة من وإلى اللغة العربية". وشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين والباحثين في ميدان الترجمة.

تهدف هذه الفعالية إلى مناقشة وسائل تطوير النماذج الجمالية الإبداعية للترجمة العربية في البيئات التكنولوجية الرقمية وغيرها، بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب المترجمين وتأهيلهم في مجال الترجمة الآلية. كما يهدف المؤتمر أيضًا إلى تبادل المعرفة في مجال الترجمة الإبداعية لرفع مستوى جودتها.

أكد المشاركون خلال المؤتمر أن الترجمة تعتبر وسيلة للتواصل والتفاهم بين الأمم والثقافات المختلفة. وشددوا على أهمية أن يكون لدى المترجم معرفة جيدة بأدوات الترجمة الذكية وفهم للأخطاء الشائعة في استخدام هذه الأدوات. كما أشاروا إلى ضرورة مراعاة الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالترجمة الذكية وخطر تحريف المعاني عن مقاصدها الأصلية.

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