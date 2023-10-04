الحكومة البريطانية تريد البلاد خالية من التدخين بحلول 2040

تقترح الحكومة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، حظر شراء السجائر للأشخاص الذين يكونون أصغر سناً، في خطوة تجعل من بريطانيا إحدى الدول الرائدة في مكافحة التدخين.

إذا تم قبول هذه المقترحات وأصبحت قانوناً، ستكون المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تحظر بيع السجائر للشباب. والدنمارك أيضاً تدرس خطوة مماثلة.

ووفقاً للمقترحات، سيتم رفع سن التدخين تدريجياً بمقدار عام واحد سنوياً، مما يعني أن الأجيال الجديدة يمكن أن تنشأ "بدون تدخين"، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة في البلاد.

كما تشمل المقترحات تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية لمنع استهداف الأطفال، وضبط عبواتها وعروضها.

تُذكر أن هذه السياسة قد تؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات السجائر في بريطانيا، مثل شركة اليابان للتبغ وإمبريال براندز. وقد شهدت أسهم بعض هذه الشركات انخفاضاً بنسب معينة بعد إعلان هذه الخطة.

إقرأ أيضًا:

انفجار مخيف في بريطانيا.. حوّل الليل إلى نهار