مصرع خمسة أشخاص وفقدان العشرات في فيضانات بالهند

لقي ما لايقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد العشرات بينهم 23 جنديًا في شمال شرق الهند اليوم، بعد هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية تسببت في فيضانات مفاجئة.

وأوضح للجيش الهندي في بيان انه "بسبب هطول أمطار غزيرة فوق بحيرة لوناك في شمال ولاية سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا" مضيفا أنه "تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 عنصرًا" فيما غمرت المياه بعض المركبات.

وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وبين الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4,5 أمتار من مستواه الاعتيادي.

وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة العواصف الاستوائية وشدتها، ما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة.