الإبراهيم يبحث مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم مع وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوشر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال اجتماع بحضور ممثلين من القطاع العام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية النمسا.