بريطانيا تحذر من تدفق ملايين اللاجئين في المستقبل

وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، حذرت من إمكانية وقوع إعصار كبير يؤدي إلى تدفق ملايين اللاجئين إلى بريطانيا في المستقبل.

وفي خطاب ألقته أمام مؤتمر حزب المحافظين، شنت برافرمان هجوماً على قوانين حقوق الإنسان في بريطانيا التي منعت الحكومة من التعامل مع الهجرة غير الشرعية وترحيل المجرمين الأجانب.

وأكدت على أهمية الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كوسيلة لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل.

وأوضحت أن التحديات المستقبلية قد تشمل تدفق ملايين المهاجرين إلى السواحل البريطانية، ودعت الحكومة المقبلة إلى التحرك بشكل حاسم لمواجهة هذا الأمر.

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