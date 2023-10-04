وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الخارجية المغربي

التقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالرباط اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى المملكة المغربية.

وأعرب الدكتور الربيعة، عن اعتزاز المملكة بعلاقات الشراكة والتعاون الراسخة القائمة مع المملكة المغربية، ورغبتهما المشتركة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه أشاد بوريطة، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وما يحذوهما من إرادة مشتركة لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتسهيل مناسك الحج والعمرة بالنسبة للمواطنين المغاربة، مثمناً خدمة " طريق مكة" التي شملت المغرب منذ السنة الماضية.