إضراب 75 ألفًا من العاملين في الرعاية الصحية في أمريكا

بدأ حوالي 75 ألفا من العاملين في مستشفيات كايزر بيرماننت - أكبر منظمة غير ربحية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة - إضرابًا اليوم الأربعاء، في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وأوريجون وواشنطن وفيرجينيا وواشنطن العاصمة.

وأفادت وكالة"أسوشيتد برس " بأنه تمت الموافقة على الإضراب في الولايات الغربية لمدة ثلاثة أيام وفي فيرجينيا والعاصمة لمدة يوم واحد من قبل تحالف نقابات كايزر الدائم، ويواصل إضراب حوالي 75 ألف عامل عامًا من التحركات العمالية البارزة.

وذكرت الوكالة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المدرجين بين المضربين هم الممرضات المهنيات، ومساعدو الصحة المنزلية، ومصورو الموجات فوق الصوتية، وفنيو الأشعة، والأشعة السينية، والجراحة، والصيدلة، وأقسام الطوارئ.

وقالت ميكي فليتشال، الممرضة المهنية من كاليفورنيا، بحسب وكالة "أسوشييتد برس": "إنهم لا يستمعون إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، نحن نضرب بسبب مرضانا. لا نريد أن نضطر إلى القيام بذلك، لكننا سنفعله".

وفي أغسطس الماضي، طلبت نقابات عمال كايزر أجورًا قدرها 25 دولارًا في الساعة، مع زيادات بنسبة 7 بالمائة كل عام خلال العامين الأولين، تليها زيادات بنسبة 6.25 بالمائة كل عام خلال العامين التاليين.

وتمتلك كايزر بيرماننت 39 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وتدير التأمين الصحي لنحو 13 مليون شخص، وحققت دخلًا صافيًا قدره 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا للوكالة. وقالت ميشيل جاسكيل هامز، المديرة التنفيذية لشركة كايزر، إن تعويضات الشركة، من بين ميزات أخرى مثل الاحتفاظ بالموظفين والممارسات، تتفوق على غيرها.

وقال جاسكيل-هاميس: "إن تركيزنا، بالنسبة للدولار الذي نجلبه، هو الحفاظ على استثمارهم في الرعاية القائمة على القيمة.