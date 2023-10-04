الاتحاد الآسيوي يدعم استضافة ‎المملكة ‎كأس عالم 2034

رحّب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة الاتحادات الوطنية في آسيا لتقديم ملفات ترشيح لاستضافة كأس العالم 2034، معرباً في الوقت نفسه عن دعمه الكامل لنية المملكة في تقديم ملف ترشيح لاستضافة هذه النسخة.

وأكد أن هذه الخطوة تمهّد الطريق لتوفير فرص أكثر عدالة لجميع القارات لتنظيم واستضافة بطولة كأس العالم. وأضاف أن هذا الاتجاه سيجعلنا نشهد أعظم حدث رياضي في العالم يُنظم في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في توحيد الجماهير ونشر روح اللعبة.

وأشاد بالمبادرة التي أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتقدم بترشيح لاستضافة كأس العالم 2034، معرباً عن دعم الاتحاد الآسيوي وثقته الكاملة في قدرة السعودية على تنظيم هذه البطولة.

وأكد أن استضافة السعودية لكأس آسيا في عام 2027 ستكون حدثاً تاريخياً، وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تنظيم نسخة استثنائية للبطولة، معرباً عن أمله في أن يكون كأس العالم 2034 أيضاً حدثاً لا يُنسى واستثنائياً يجذب جماهير العالم للاحتفال بهذه اللعبة الرائعة.

إقرأ أيضًأ:

ولي العهد: الرغبة في استضافة كأس العالم 2034 تعكس النهضة الشاملة بالبلاد