الأكاديمية المالية تنظم النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية بالرياض

تنظم الأكاديمية المالية النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية في مدينة الرياض يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023. يأتي هذا الملتقى برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز.

تمثل هذه الفعالية منصة حية ولقاءاً استثنائياً لصانعي القرار في القطاع المالي. يشارك فيه كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني والعديد من الشخصيات الأخرى.

سيتناول الملتقى محاور متنوعة تشمل المتغيرات في القطاع المالي وأهمية إعادة تشكيل المهارات والاستعراضات الفعالة لمواكبة هذه التحولات.

سيتم أيضاً عقد معرض يستعرض فيه 13 جهة حكومية وخاصة حلاً تقنياً لمجموعة من التحديات. وسيتم تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة تتناول التحولات التنظيمية وتطوير المهارات في بيئة العمل والتوجهات في إعادة تشكيل المهارات.

يُعد هذا الملتقى فرصة ممتازة لتبادل المعرفة والتجارب بين القادة والمتخصصين في القطاع المالي، وللاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير القوى العاملة في هذا القطاع. للمزيد من المعلومات وللتسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://forum.fa.gov.sa/.

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