رئيس اتحاد الكرة الكويتي يُؤكد الدعم الكامل لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي عبدالله الشاهين، الأربعاء، دعم اتحاد بلاده الكامل لإعلان المملكة العربية السعودية نية تقديم ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال الشاهين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "إنها خطوة ملهمة تجسد النهضة والهمة الرياضية السعودية العالية، نفخر بدعمها المطلق ومؤازرة الأشقاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى إكمال مهمة الترشح التاريخية التي تستحقها الرياضة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف "العالم يشاهد التطور غير المسبوق في القطاع الرياضي السعودي بقيادة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويلمس النقلة العظيمة المبهرة التي تتجسد على أرض الواقع".

وتابع: "وبلا شك أن أصداء التأييد التي أعقبت إعلان نية الترشح تعكس الثقة القارية والعالمية في أن تستضيف السعودية نسخة تاريخية لأكبر البطولات العالمية الكروية، بعد أن شاهدنا مونديالاً مبهراً للعالم في النسخة الأخيرة بدولة قطر الشقيقة".

وأوضح الشاهين أن إعلان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، دعم القارة الآسيوية للخطوة السعودية تأتي تأكيداً على الوحدة الآسيوية في هذا الملف، وتوضح أن آسيا تتكامل مع الخطوة الأولى للملف السعودي وستستمر حتى النهاية السعيدة بإذن الله تعالى".

واختتم الشاهين تصريحاته "أقول للأشقاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم قواكم الله، وإلى الأمام يا السعودية ونحن معكم".