أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ضرورة عدم نسيان الجنود السوفيت الذين فقدوا حياتهم خلال تحرير النرويج. ودعت السلطات في أوسلو إلى عدم تجاهل هذا التضحية.

زاخاروفا أشارت إلى أن دعم النرويج لنظام كييف في المواجهة مع روسيا ليس موقفاً إيجابياً، واعتبرته عاراً على التاريخ المشترك بين البلدين. كما لفتت الانتباه إلى أنه لولا الاتحاد السوفيتي، لما كانت أوروبا كما نعرفها اليوم.

هذه التصريحات تأتي في سياق التوترات الدائرة بين روسيا والناتو وبعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد العلاقات التوترات السياسية والدبلوماسية بين الأطراف.

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