رحبت دولة قطر بإعلان المملكة العربية السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034 .

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير، مشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميًا.

بيان| قطر ترحب باعتزام السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ASgsueuoFw — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 4, 2023

وأعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

وكانت المملكة قد نجحت باستضافة أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.

ويأتي هذا الإعلان لنية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.