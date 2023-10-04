إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال لقلقيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالاختناق بالغاز السام، جراء اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة عزون شرقي قلقيلية في الضفة الغربية. وقد تم تأكيد هذه الحادثة من قبل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز أثناء اقتحامه للمنطقة الشرقية من بلدة عزون. ونتيجة لذلك، أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغازات السامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق التوترات المستمرة في الضفة الغربية والتي تشهد تصاعدًا في العنف والاحتجاجات منذ فترة.

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