إيطاليا “ربما تقلل” دعمها لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، أنه يُعتبر من الممكن أن تقلل إيطاليا من الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها بلاده لدعمها. وأوضح أن إيطاليا ركزت بشكل خاص على تقديم الدعم في مجالات الدفاع المضاد للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية.

وأشار كروزيتو إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، وأن الحكومة الإيطالية قامت بكل ما في وسعها تقريبًا. وأضاف أنه يجب مراعاة الجانب السياسي والتقني عند مناقشة تقديم المساعدات لأوكرانيا لحماية الدفاع الإيطالي من المخاطر.

كما أشار الوزير الإيطالي إلى أنه من الممكن أن يبدأ حوار بين أوكرانيا وروسيا في الربيع المقبل، وأن الربيع قد يكون الوقت المناسب للدولتين لاستنفاد قدراتهما العسكرية وفتح المجال للحوار.

وفيما يتعلق بحزمة المساعدات العسكرية الثامنة لأوكرانيا، أوضح كروزيتو أنه يتم تقييم الطلبات وقدرة تلبيتها حاليًا لتحديد ما إذا كان يمكن بناء هذه الحزمة أم لا، وأن هناك طلبات مستمرة ولكنها لا تزال في مرحلة النية.

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