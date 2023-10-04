موسكو: “التحالف” في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة في سبتمبر

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قام بانتهاك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة في سوريا خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح كوليت أن الطيران التابع للتحالف الدولي يقوم بخلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، ويقوم بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم والمجال الجوي السوري.

وأشار كوليت إلى أن التحالف سجل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم خلال سبتمبر، والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق الطائرات بدون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة خرق في منطقة التنف خلال الـ 24 ساعة الماضية، تورطت فيها مقاتلات من طراز "إف 16" و"رافال" و"تايفون"، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار من طراز MQ-1C.

كما سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 عمليات قصف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، أسفرت عن إصابة جنديين سوريين.

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