الاتحاد الخليجي يؤكد دعمه لنية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، دعم الاتحاد الخليجي، لنية المملكة الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأعرب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن ثقته بأن الملف السعودي سيكون قادرًا على تلبية كافة متطلبات الاستضافة.

كما قدّم الشيخ حمد بن خليفة، التهنئة لمملكة المغرب لفوزها باستضافة كأس العالم 2030، مع كل من إسبانيا والبرتغال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي.

مؤكدا دعمه للملف السعودي لكأس العالم 2034 رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم: نبارك للأشقاء في المغرب على استضافة كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال #كأس_العالم_2030 pic.twitter.com/voDgDY0CU3 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 4, 2023

في سياق متصل، رحبت دولة قطر بإعلان المملكة العربية السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير، مشيرة إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم الحدث الرياضي الأهم عالميًا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

ويأتي هذا الإعلان لنية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.