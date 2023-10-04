أتليتكو يفوز على فينورد 3-2 بدوري أبطال أوروبا

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثلاثية أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 7 و34، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 47.

فيما أحرز ثنائية فينورد ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 ، وديفيد هانكو في الدقيقة 12 .

رفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن فينورد صاحب المركز الثاني، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى للمجموعة بين فريقي سيلتك الأسكتلندي وضيفه لاتسيو الإيطالي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت بدوري أبطال أوروبا أيضا، فاز فريق شاختار دونتيسك الأوكراني على مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم فريقي برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي.