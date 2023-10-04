نيوكاسل يونايتد يكتسح باريس سان جيرمان برباعية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجّل للماغبايز كل من الباراغواياني ميغيل ألميرون (17) ودان بورن (39) وشون لونغستاف (50) والسويسري فابيان شار (90+1).

في المقابل بصم لوكاس هيرنانديز على الهدف الوحيد للفريق الباريسي (56).

بهذا الانتصار الكبير رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بعد أن فرض التعادل السلبي على ميلان الإيطالي في "سان سيرو" خلال الجولة الافتتاحية.

أما باريس سان جيرمان فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الثانية من فوز في المرحلة الأولى على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون ردّ على ملعب "بارك دي برانس".

يحلّ ميلان الإيطالي ثالثاً برصيد نقطتين بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند الألماني متذيل المجموعة