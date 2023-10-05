منظمة التعاون الإسلامي تدعم ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأشاد حسين طه، الأمين العام للمنظمة، في بيان رسمي، بالمضامين التي جاءت في تصريح ولي العهد، مؤكدًا أن المملكة لديها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن نجاح المملكة في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليات الرياضية يأتي امتدادا لما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وتتخذ منظمة التعاون الإسلامي من جدة مقرًا لها، وتضم في عضويتها 57 دولة مسلمة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق نية المملكة الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2034.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رغبة المملكة في استضافة البطولة تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة.

وأضاف أن الرياضة تعد رافدا أساسيا لنمو الاقتصاد وازدهاره، مؤكدا حرص بلاده على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.