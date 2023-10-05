قطر تكشف عن شعار كأس الأمم الآسيوية 2023

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر عن شعار البطولة في حفل خاص بمناسبة تبقي 100 يوم على انطلاق البطولة.

وخلال الحفل كشفت اللجنة عن اعتماد شعار "هيا آسيا" ليكون عنوانًا للنسخة المقبلة من البطولة القارية، مشيرة إلى أن الشعار "يعكس الحيوية والنشاط للحدث الكروي المرتقب، والطبيعة الموحدة للبطولة المرموقة التي تجمع تحت مظلتها منتخبات القارة الآسيوية"، حسب بيان رسمي من اللجنة.

حضر الاحتفالية داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومنصور محمد الأنصاري، المدير العام والعضو المنتدب للبطولة، وجاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للبطولة، وهاني طالب بلان، عضو اللجنة المحلية المنظمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في اللجنة المحلية المنظمة.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس الأمم الآسيوية 2023، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

وكان من المفترض إقامة البطولة في 2023، لكنها تأجلت لتقام مطلع العام المقبل.

وتستضيف قطر كأس الأمم الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما استضافت نسختي 1988، و2011.

من جانبه، أشار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، إلى أن استضافة البطولة الآسيوية التي ستشهد 51 مباراة في 9 ملاعب ستتيح للمشجعين لاستعادة أجواء كرة القدم الحماسية خلال مونديال قطر 2022.

وأضاف الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني "مرة أخرى نحن في كامل الاستعداد والجاهزية لاستضافة عدد من أفضل اللاعبين في العالم. سيشق أفضل 24 منتخباً في آسيا طريقه إلى قطر للتنافس في البطولة الدولية لكرة القدم في القارة".